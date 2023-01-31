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مانشستر يونايتد يؤكد غياب نجمه لفترة طويلة بسبب الإصابة

31 يناير 2023 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
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مانشستر يونايتد يؤكد غياب نجمه لفترة طويلة بسبب الإصابة

سيغيب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن الملاعب حتى مطلع أيار/مايو المقبل، بسبب إصابة في كاحله تعرّض لها خلال الفوز على ريدينغ في مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، بحسب ما أعلن "الشياطين الحمر" الثلاثاء.

وترك إريكسن ملعب أولد ترافورد على العكازات السبت الماضي، بعد احتكاك مع أندي كارول مهاجم ريدينغ في المباراة خلال الدور الرباع.

وتُعدّ إصابة صانع الألعاب البالغ 30 عاماً ضربة ليونايتد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنكليزي، ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة جيدة انتهت بالخسارة ضد أرسنال المتصدر في 22 كانون الثاني/يناير.

وقال يونايتد في بيان "يغيب كريستيان إريكسن عن المنافسات لفترة غير محدّدة بسبب إصابة بالكاحل تعرض لها خلال الفوز على ريدينغ في الكأس يوم السبت".

تابع "مع استمرار التقصي، تشير التقديرات الأولية إلى أن إريكسن سيغيب حتى نهاية نيسان/أبريل أو مطلع أيار/مايو".

وأمل يونايتد في عودة اللاعب الدنماركي الذي نجا بمعجزة إثر إصابته بنوبة قلبية خلال كأس أوروبا عام 2021 "لخوض المراحل الأخيرة من المسابقة".

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد #كريستين اريكسن

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