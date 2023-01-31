الاحتلال يُلغي زيارات أهالي الأسيرات في سجن "الدامون"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارات أهالي الأسيرات في سجن "الدامون" المقررة يوم غدٍ الأربعاء.

ونقل مكتب إعلام الأسرى عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة أن إلغاء إدارة السجون زيارة الأهالي والمحامين للأسيرات في سجن "الدامون" مؤشر خطير حول مدى الجريمة التي ارتكبت بحقهن.

وتشن سلطات الاحتلال وقوات سجونها منذ ساعات الصباح الباكر حملة انتهاكات وتصعيد ضد الأسيرات، والاعتداء على ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، وعزلها وتحويل غرف الأسيرات لزنازين.

وأفاد نادي الأسير بأن الهجمة التي تنفذها إدارة السجن بحقّ الأسيرات، ممتدة منذ ثلاثة أيام بعد قيامها بتنفيذ عملية اقتحام لغرفة رقم (10) والتي تم خلالها سحب الأدوات الكهربائية من الغرفة، وفرض عقوبات على الأسيرات القابعات فيها.

وأشار النادي إلى أنّ "القوات التابعة للسجن رشت الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، واعتدت عليهن وضربت عددًا منهن، وردًا على ذلك الأسيرات تمردن وحرقن الغرف".

وبحسب النادي، قرّر الأسرى في كافة السّجون تصعيد خطواتهم اليوم، ردًا على عملية القمع التي تعرضت لها الأسيرات في (الدامون)، لافتًا إلى أنّ "كافة السجون تسودها حالة توتر شديد، وأنّه سيكون خطوات تصعيدية للرد على ما يحدث عند الأسيرات، لا سيما مع عمليات التحريض، والتي تتماهى فعليًا مع التهديدات المتصاعدة من وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير" بحق الأسرى في سجون الاحتلال".

وانطلقت دعوات فلسطينية اليوم الثلاثاء، بضرورة التوحد من أجل دعم وإسناد الأسرى والأسيرات، والذين يتعرضون لاعتداءات متصاعدة داخل سجون الاحتلال، فيما قرر أسرى بسجن النقب البدء بخطوات تصعيدية جديدة.

وقرر نحو 120 أسيراً في سجن النقب تعليق إضرابهم عن الطعام، للدخول في خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في حل التنظيم، وذلك في ظل التوتر المتصاعد في السجن.

بدوره، قال الأسير المحرر والناشط في شؤون الأسرى وليد الهدولي إن "الاحتلال يتعمد شن هجمة شرسة على الأسرى الأبطال"، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يراعي أي اتفاقيات أو معاهدات ويضربها بعرض الحائط.

الأسيرات رقم صعب

تابع الهدولي: "الاحتلال يمعن في اعتداءاته على الأسرى والأسيرات في المعتقلات"، مشدداً على أن الأسيرات هن رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه.

وأوضح أن الأسيرات في سجون الاحتلال لديهن القدرة العالية على مواجهة سياسات الحكومة الصهيونية المتطرفة، مضيفاً أن "اعتداءات الاحتلال على الأسرى هي بمثابة الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني".

وتوقع الهدولي أن يكون هناك رداً قوياً وسريعاً، نتيجة استمرار جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، مطالباً أبناء شعبنا الفلسطيني أن يتوحدوا لدعم وإسناد الأسرى والأسيرات.

من جانبه، ذكر الأسير المحرر والناشط بشؤون الأسرى محي الدين نجم أن الهجمة الشرسة على الأسرى في سجون الاحتلال، وما سبقها من مصادقة الاحتلال على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، تستدعي وقفة حازمة لمواجهة اعتدءات الاحتلال بحق أسرانا.



المصدر / فلسطين أون لاين