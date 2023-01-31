اتحاد الكرة يرد على شباب وخدمات رفح بخصوص أبو قرشين والنيرب

غزة/ وائل الحلبي:

رد اتحاد كرة القدم على طلب ناديي شباب وخدمات رفح لإعادة تسجيل اللاعبين ناصر أبو قرشين ومحمود النيرب، بعد وصول البطاقة الدولية للأول وانهاء الثاني لارتباطه مع الظاهرية.

ورفض اتحاد كرة القدم الطلبين سواء بتسجيل أبو قرشين على قيود شباب رفح أو النيرب على قيود خدمات رفح، مبررا رفضه بأن بطولة الدوري الممتاز شارفت على النهاية.

وأوضح الاتحاد أن قيد اللاعبان في هذا التوقيت سيضر بمبدأ تكافؤ الفرص مع بقية المنافسين على بطولة الدوري، دون أن يوضح اذا ما كان سيتم السماح لهما بالمشاركة في بطولة كأس غزة 2023، التي من المتوقع اقامتها بعد شهر رمضان المبارك.

وكان شباب رفح توصل لاتفاق مع أبو قرشين للعودة للفريق بعد انهاء ارتباطه بنادي شباب طامية الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بمصر، فيما أنهى النيرب ارتباطه مع الظاهرية في ظل تأخر وصول جواز سفره إلى غزة.

وكانت السلطات المصرية أعادت النيرب إلى غزة بعد وجود تمزق في الصفحة الأولى من جواز سفره السابق، لكن إجراءات تجديد الجواز تسببت في تأخر اللاعب الذي كان من المقرر أن يعود إلى الضفة الغربية عبر جمهورية مصر وثم الأردن بداية شهر يناير الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين