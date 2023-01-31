الأسرى يقررون الدخول في خطوة "حل التنظيم" داخل السجون

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسيرى في سجو الاحتلال علّقوا إضراب الـ 120 أسيرًا في سجن النقب، وقرروا الدخول في خطوة تصعيدية جديدة.

وأضاف إعلام الأسرى أنه تقررحل التنظيم في ظل التوتر المتصاعد الذي يسود السجون منذ ساعات الصباح، وخلال الأيام الماضية.

ويُعرف مفهوم "حل التنظيم" في سجون الاحتلال بأنه إعلان للاستنفار، يعني أن يحل كل تنظيم "فصيل" في السجون نفسه، ويعلن عدم مسؤوليته أو تعامله مع إدارة السجن، وعليه يصبح كل أسير ممثلاً لنفسه، وعلى إدارة السجون أن تتعامل مع كل منهم ممثلاً لنفسه.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين إن قرار حل التنظيمات من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على إدارة السجون، وخطوة الإضراب لا زالت قائمة كخيار للأسرى وسيتم اللجوء إليها في الوقت المناسب

وصعّد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من خطواتهم النضالية، احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون بحقهم.

وقرّر الأسرى في سجون الاحتلال إغلاق الأقسام في جميع السجون بعد ظهر اليوم، وعدم الخروج للفحص الأمني احتجاجًا على الإجراءات التعسّفية بحق الأسيرات وأسرى النقب وعوفر ومجدو.

وأفادت مصادر صحفية بأن جلسة الحوار التي عقدت أمس في سجن النقب بين الأسرى وإدارة السجون قد فشلت.

وفي السياق أحرقت الأسيرات الغرف في سجن الدامون، وفق ما نقلت هيئة الأسرى، فيما اعتدت إدارة السجن عليهن بقنابل الغاز والضرب.

كما وعزلت إدارة سجن الدامون ممثّلة الأسيرات ياسمين شعبان بعد الاعتداء عليها.

وحوّلت إدارة السجن غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات، وفرضت عقوبات قاسية على الأسيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين