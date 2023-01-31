بحكم القانون.. برشلونة يحصل موافقة لتسجيل غافي

أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة برشلونة التجارية حكمًا قضائيًا يمنح النادي الكتالوني الحق في تسجيل العقد الجديد للاعب خط وسطه الإسباني غافي بايز، بعدما رفضت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" تسجيله في وقت سابق.

وأكدت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية أن محامي النادي أبلغ الإدارة بالحصول على الحكم القضائي، موضحة أن النادي بدأ تحركاته من أجل تنفيذه قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية اليوم.

وكان تيباس قد أعلن أن عقد غافي الجديد مع برشلونة لا يمكن تسجيله على الإطلاق بسبب وجود عجز فاتورة الأجور في الموسم المقبل يزيد عن 200 مليون يورو، مطالبًا إدارة "البلوغرانا" بتخفيض العجز تماشيًا مع قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما اعتبرته إدارة برشلونة تجاوزا منه وقررت الذهاب إلى المحكمة يوم الجمعة الماضي واستطاعت الحصول على حكم قضائي اليوم الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن رابطة الليغا يمكنها الاستئناف على الحكم القضائي، رغم رغبة برشلونة في تسجيل غافي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، حيث يأمل برشلونة الاستفادة من انخفاض فاتورة أجور لاعبيه عقب اعتزال جيرارد بيكيه وانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد واقتراب هيكتور بيليرين من الانتقال إلى سبورتينغ لشبونة.

المصدر / وكالات