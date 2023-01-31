اتحاد دير البلح يقترب من الصعود للدرجة الأولى والرباط يهبط للدرجة الثالثة

غزة/ فلسطين أون لاين:

أصبح اتحاد دير البلح قريبا من حسم بطاقة الصعود للدرجة الأولى بفوزه الثمين على الرباط، وتمسك خدمات المغازي بٱماله في الصعود بفوزه الكبير على القادسة.

حقق فريق اتحاد دير البلح فوزاً ثميناً بثلاثة أهداف لهدف على مضيفه الرباط، في مباراة جمعتهما على ملعب النصيرات، ليرفع اتحاد الدير رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول ويتجمد رصيد الرباط عند 11 نقطة في المركز التاسع والأخير.

سجل للرباط اللاعب محمد الحواجري في الدقيقة 41، بينما سجل لاتحاد دير البلح اللاعب محمد المنايعة في الدقيقة 16، واللاعب ابراهيم ابوشكيان في الدقيقة 78، واللاعب محمد عمران في الدقيقة 80 .

وعلى استاد الشهيد محمد الدرة، حقق فريقا خدمات المغازي الفوز بخمسة أهداف لهدف على ضيفه القادسية، ليرفع المغازي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني ويتجمد رصيد القادسية عند 15 نقطة في المركز الثامن.

سجل للمغازي الحارس محمود الناطور (هدف ذاتي) في الدقيقة 10، واللاعب محمد الأبزل في الدقيقة 35، واللاعب محمود ابوعيادة في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، واللاعب ابراهيم البحراوي في الدقيقة 75، واللاعب سليمان السميري في الدقيقة 85، بينلما سجل للقادسية اللاعب محمود الغول في الدقيقة 81.

وعلى استاد خان يونس البلدي، حقق فريق شباب معن الفوز بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه الصلاح، ليرفع شباب معن رصيده إلى الخامس ويتجمد رصيد الصلاح عند 25 نقطة في المركز الثالث.

سجل لشباب معن اللاعب مرشد النجار في الدقيقة 6، واللاعب محمد حسين في الدقيقة 43 والدقيقة 72 من ركلة جزاء، بينما سجل للصلاح اللاعب محمود ابوشاويش في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وعلى ملعب رفح، حسم التعادل السلبي لقاء فريقا جماعي رفح وخدمات دير البلح، ليرفع الجماعي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع ويرفع خدمات الدير رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.

المصدر / فلسطين أون لاين