رسمياً: كانسيلو من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني، تعاقده مع الدولي البرتغالي، جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال النادي البافاري في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "لقد تعاقدنا مع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في صفقة أولية حتى نهاية الموسم الجاري".

ولم يوضح بايرن ميونيخ ما إذا كان يوجد بند بنية الشراء في صفقة ضم صاحب الـ"28" عامًا، ولكن العديد من وسائل الإعلام الألمانية، ذكرت أن النادي البافاري يملك خيار شراء عقد اللاعب من السيتي مقابل 70 مليون يورو، وفي حال تفعيله؛ فسيحتفظ باللاعب لمدة أربع سنوات حتى 30 يونيو/ حزيران 2027.

ويأتي رحيل كانسيلو عن صفوف مانشستر سيتي، بعد خلاف له مع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسكاي بلو، بسبب الاستبعاد المتكرر من جانب المدير الكتالوني، وخاصّةً بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022.

واكتفى كانسيلو بالمشاركة أساسيًا خمس مرات فقط في آخر 14 مباراة لنادي مانشستر سيتي، وعانى من الجلوس احتياطيًا رفقة منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022.

جدير بالذكر أن كانسيلو انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من يوفنتوس عام 2019، وكان أساسيًا في تشكيلة الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي عامي 2021 و2022، وشارك في 52 مباراة الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وخاض 36 من أصل 38 مباراة في البريميرليغ الموسم المنصرم.

المصدر / وكالات