تفاصيل إصابة نيمار قبل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، معاناة نيمار من إجهاد عضلي، ليصبح من المتوقع غياب المهاجم البرازيلي عن رحلة الفريق لمواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي.

ويحل باريس سان جيرمان مساء غدٍ الأربعاء ضيفًا على مونبلييه، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب "دي لا موسون"، بالجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

وقال متصدر الدوري الفرنسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يعاني نيمار من الإجهاد وسيظل تحت الرعاية اليوم".

وحصد باريس سان جيرمان 48 نقطة من 20 مباراة، ويتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

وبدأ فريق المدرب كريستوف غالتييه عام 2023 بشكل مهتز، بعدما خسر آخر مباراتين خارج ملعبه ضد لانس وستاد رين، قبل التعادل 1-1 على ملعبه مع ستاد رانس يوم الأحد الماضي.

ويستضيف سان جيرمان منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير القادم على ملعب "حديقة الأمراء".

المصدر / وكالات