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بالفيديو ما حقيقة صور انهيار عمارة سكنية في مكة المكرمة؟

31 يناير 2023 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة، قال ناشروها إنّها تظهر انهيار فندق في مدينة مكة المكرمة حديثاً.

وتداول الناشطون ثلاث صور تظهر انهيار جزء من مبنى ضخم مخلّفا غبارا كثيفا. وجاء في التعليق المرافق "انهيار فندق مكوّن من 15 طابقا في مكة المكرّمة، سلّم يا رب"، ما يوحي بأنّ الصور توثّق انهياراً حديثاً.

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لكن وبعد البحث تبين أن اللقطات منشورة في مواقع إخباريّة عدّة عام 2015، مع تعليقات تشير إلى أنّها تظهر هدم مبنى في مكّة المكرّمة في سياق أعمال توسعة الحرم المكي آنذاك، ما ينفي ما جاء في المنشورات المتداولة، وفق وكالة فرانس برس.

ويمكن العثور أيضاً على فيديو يظهر لحظة سقوط المبنى، منشوراً في آب/ أغسطس من العام 2015.

 

المصدر / وكالات
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