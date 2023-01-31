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"شؤون المرأة" تندد بالممارسات الوحشية ضد الأسيرات المناضلات

31 يناير 2023 . الساعة 15:19 بتوقيت القدس
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نددت وزارة شؤون المرأة، بالممارسات الوحشية لحكومة الاحتلال المتطرفة بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية، وخاصة منظمتي حقوق الإنسان والصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن هذه الممارسات تمثلت مؤخراً في مصادرة مقتنيات الأسيرات وتحويلهن إلى زنازين العزل انفرادية وقطع الاتصالات بين الأسيرات والخارج، معتبرة أن عزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان والاعتداء عليها هو " إرهاب منظم تمارسه إدارة السجون للانتقام من أسيراتنا في محاولة يائسة للتغطية على فشله الأمني والسياسي والعسكري".

وركزت الوزارة، على أن الصمت على هذه الممارسات الوحشية يضاعف من معاناة الأسيرات اللاتي يكابدن مرارة السجن والسجان منذ سنوات، مشددة على ضرورة أن تقوم كل جهة معنية بدورها تجاه الأسيرات الفلسطينيات لتحقيق الأمل بالإفراج عنهن ونيل حريتهن في أقرب وقت ممكن.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الأسيرات

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