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لجنة المتابعة: شعبنا وقواه الوطنية لن يقبل المساس بحرائره الأسيرات

31 يناير 2023 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التصعيد الذي تقوم به إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي كان آخرها ما جرى صباح اليوم في سجن الدامون من اعتداء خطير وآثم وخسيس على الأسيرات الباسلات.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التمادي وهذه النذالة من قبل حكومة الاحتلال سيكون لهما ثمن باهظ، وأن شعبنا وقواه الوطنية لن يقبل مطلقاً بالمساس بحرائره الأسيرات.

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ودعت جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة والفاعلة في برنامج الفعاليات الذي ستعلن عنه لجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شئون الأسرى.

وطالبت لجنة المتابعة مؤسسات المجتمع الدولي؛ خاصة المؤسسات الحقوقية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسرى وملاحقة مجرمي الحرب على هذه السياسات الإجرامية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسيرات

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