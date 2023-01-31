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الناشط سباعنة: التضييق على الأسرى سيولد تصعيداً خطيراً

31 يناير 2023 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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الناشط ثامر سباعنة - أرشيف

قال المختص في شؤون الأسرى، الناشط ثامر سباعنة: إن "حكومة الاحتلال الجديدة معنية بالتطرف تجاه قضية الأسرى في السجون، مضيفاً: إن "الضربات التي تلقتها حكومة الاحتلال مؤخراً تعكسها على الأسرى في السجون".

وتابع خلال تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "اعتداء إدارة سجن الدامون على الأسيرات بمثابة الاعتداء على المسلمين بأجمعهم، مشيرًا إلى أن الأسيرات يتعرضن للاعتداءات والقمع المستمر داخل السجن"، مؤكداً أن الأسرى في سجون الاحتلال أثبتوا على مر التاريخ حفاظهم على قضية الأسيرات.

وطالب الناشط سباعنة بتحرك جاد للحفاظ على الأسيرات وحقوقهن داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (29) أسيرة يواصل الاحتلال الإسرائيليّ اعتقالهنّ في سجن "الدامون"، بينهنّ ثلاث قاصرات و(7) أمهات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #تصعيد #الأسيرات #سباعنة

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