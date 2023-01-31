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وتعتبر اتباع العزل ضدَّهن مخالف للمواثيق الدولية

"العدل" تحذّر من الاعتداء على الأسيرات الفلسطينيّات

31 يناير 2023 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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حذّرت وزارة العدل من اعتداء سلطات سجون الاحتلال على الأسيرات الفلسطينيّات واتباع سياسة العزل ضدَّهن، مؤكدة أن ذلك مخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

وأكدت الوزارة في بيان وصل ""، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات الاعتداء على الأسيرات خطيرة وتستوجب تحركاً دولياً لوقف هذه الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيّات، ومن بينهن ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان التي تم عزلها اليوم، وسبق عزل الأسيرتين شروق دويات ومرح باكير.

وحذّرت من محاولات الانتقام من الأسرى والأسيرات والتي تحاول حكومة الاحتلال اليمينية فرضها كأمر واقع على الحركة الأسيرة، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف للنيل من عزيمة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن الإفراج عن جميع الأسيرات هو مطلب وطني فلسطيني شرعي يستوجب التدويل وطرحه على أعلى المستويات وصولاً للإفراج التام عن كل الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة العدل #أسيرات #الاعتداء على الأسيرات

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