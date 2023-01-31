حملة تغريد باللغة الإنجليزية لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بالضفة

غزة/ محمد الصفدي:

شارك شباب وفتيات، اليوم الثلاثاء، في حملة تغريد إلكترونية عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، على وسم (WestBank#) لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت الحملة التي نظّمها مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين- ماليزيا، في مدينة غزة، إقبالاً وتفاعلاً واسعاً من المغرّدين والنشطاء داخل فلسطين وخارجها.

من جانبها قالت رئيس قسم الاعلام في مركز المبادرة الاستراتيجية نهى عليان: "إن الهدف من هذه الحملة هو تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق أهلنا في الضفة الغربية المحتلة وتحديدًا بعد تولّي حكومة اليمين المتطرّفة الجديدة برئاسة نتنياهو والإمعان في قتل الشعب الفلسطيني وخاصة بعد المجزرة الإسرائيلية في مدينة جنين.

وأضافت عليان خلال حديثها لصحيفة "فلسطين" على هامش الحملة: "ارتأينا في المركز بأنه يجب تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وبأن تكون هذه الحملة باللغة الإنجليزية حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من مناصري وداعمي القضية الفلسطينية".

ولفتت الى أن حملة التغريد يشاركنا فيها فريق من دولة ماليزيا وبعض الأصدقاء والمغرّدين في عدد من الدول الأوروبية والعربية لفضح هذه الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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وشدّد عليان بالقول: "نريد للعالم أجمع أن يسمع الصوت الفلسطيني، وأن يرى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من خلال هذه الحملات التي تشكل ضغطاً على المحتل ومناصرة للفلسطينيين، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على قدر ما نستطيع.

وغرّد الناشط النرويجي "اروين فان فين" عبر صفحته على "توتير" كتب فيها: "العنف في الضفة الغربية ليس حوادث، ولكنه نتيجة الغضب واليأس لعقود من الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، والذي تضخم مؤخراً بسبب ضعف أداء السلطة والإهمال الدولي للقضية الفلسطينية".

من جهتها كتبت ناشطة برتغالية تدعى "جوناثان موريمي" على صفحتها عبر موقع "توتير" قائلة: "قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 8 أطفال فلسطينيين حتى الآن هذا العام، بينهم 7 قتلوا في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا للوثائق التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال".

وأضافت موريمي: "8 أطفال في شهر واحد، كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي قبل أن نتصرّف؟".

وقد نُشرت التغريدات باللغتين العربية والانجليزية؛ بهدف الوصول إلى أوسع قطاعات حول العالم لفضح تجاوزات وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وتشكيل جبهات داعمة ومساندة عالمية للحق الفلسطيني.