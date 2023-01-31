قعدان يعود إلى مصر لإكمال مشواره مع كيما أسوان

غزة/ وائل الحلبي:

عاد سامي قعدان المحترف في صفوف فريق كيما أسوان إلى جمهورية مصر لإكمال مشواره مع الفريق، حيث غادر صباح اليوم قطاع غزة بناء على طلب ناديه الذي رفض التخلّي عن اللاعب.

وتوجّه قعدان إلى مصر بعد وجوده في غزة لأكثر من شهر، حيث شهدت فترة وجوده مساعي من جانب خدمات رفح لاستعادته وشباب رفح للتعاقد مع اللاعب، لكن كيما أسوان رفض التنازل عن اللاعب وطالبه بالعودة للمشاركة مع الفريق في مباريات بالدوري المصري للدرجة الأولى.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تلقّى استفسارًا من الفيفا حول انتقال قعدان لأي من الأندية في غزة، في ظل ارتباطه بعقد مع النادي المصري.

وردّ الاتحاد الفلسطيني على استفسار الفيفا، بأنه لم يتلقَّ أي طلب من الأندية الغزية لتسجيل اللاعب، خاصة وأن عقده مع نادي كيما أسوان لا زال ساريًا وأن عملية قيده تحتاج لإرسال البطاقة الدولية الخاصة به.