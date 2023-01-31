الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 1 فبراير

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023.

وأوضحت في بيان مقتضب عبر صفحتها الإلكترونية، أن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/4)، ولحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين