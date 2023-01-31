فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 1 فبراير

رئيس الحركة النسائية بـ"حماس": الاعتداء على الأسيرات "إرهاب منظّم"

صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد الشرق الأوسط

"التعليم" تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" 2023

بركة: استهداف الاحتلال لأسرانا دليل على توجّهات حكومته الفاشيّة

فصائل المقاومة: إجراءات الاحتلال القمعية ضد الأسرى والأسيرات لعب في النار

الدوحة.. اختتام أعمال المنتدى السنوي لفلسطين

"القيادة العامة": زيارة بلينكن غير مرحّب بها

الأوقاف تعلن أسماء الحجّاج المقبولين والمؤجّلين للعام 1444هـ

"بحر" يرحب بمخرجات مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 1 فبراير

31 يناير 2023 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
...
معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023.

وأوضحت في بيان مقتضب عبر صفحتها الإلكترونية، أن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/4)، ولحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#مسافرين #آلية السفر #معبر رفح 

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة