بركة: استهداف الاحتلال لأسرانا دليل على توجهات حكومته الفاشية

أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، علي بركة، اليوم الثلاثاء، أن ما "تشهده سجون الاحتلال الصهيوني من استهداف للأسرى، دليل جديد على التوجهات الفاشية والعنصرية لحكومة الاحتلال ووزرائها المتطرفين".

وقال خلال تصريح صحفي: إن "محاولة استهداف أركان حكومة الاحتلال العدوانية لأسرانا البواسل، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات القمعية، ستفشل"، ملفتاً إلى أن "التصدي الذي أظهره أسرانا الأبطال لإدارة سجون الاحتلال، ورفضهم الالتزام بما أصدرته من قرارات تعسفية، واستهدافها المرفوض لأسيراتنا الماجدات، يستدعي بالضرورة تحشيد جهود كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية لإسناد هذه الوقفة البطولية للأسرى والأسيرات".

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وتابع: إن "الشعب الفلسطيني بأسره يقف خلف الأسرى والأسيرات، ولن يتركهم يخوضون هذه المعركة المشروعة لوحدهم، وقد أثبتت العديد من المحطات التاريخية أن شعبنا بكل قواه الحية كان دائم النصرة لأسراه، ولم يخذلهم، أو يتخلى عنهم".

واسترسل بالقول: إن "الاستهداف المرفوض لأسرانا وأسيراتنا، هي محاولة احتلالية مكشوفة للتعويض عن فشله في وقف موجة المقاومة المتصاعدة في الآونة الأخيرة في جميع أرجاء أراضينا المحتلة".

وأكد بركة أن هذه "الإجراءات القمعية لن تكون إلا حافزا أمام مقاومتنا الباسلة لإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة، يخرج منها أسرانا البواسل معززين مكرمين، يكسرون قضبان السجون بسواعدهم الفتيّة".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، واعتدت على ممثلتهن ياسمين شعبان، ونقلتها للعزل الانفرادي، ما تسبب بحالة من التوتر الشديد في السجن.

المصدر / فلسطين أون لاين