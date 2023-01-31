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المقاومة الشعبية تنتقد زيارة بلينكن وتعدُّها دعما للاحتلال

31 يناير 2023 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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نتنياهو وبلينكن

أعربت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدتها أنها "تعطي مزيداً من الشرعية لوجود الاحتلال على أرضنا ودعماً لجرائم الكيان الصهيوني ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية".

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وذكرت الحركة، في بيان صحفي، أن المطلوب من الإدارة الامريكية المنحازة للاحتلال هو الوقوف عند مسؤولياتها ولجم عدوانه ووقف جرائمه المتواصلة بحق الأسرى والمقدسات، محذرة من "مغبة الوقوع في شرك الادارة الأمريكية الساعية إلى حشد موقف عربي وإسلامي لمهاجمة والاعتداء على أي بلد عربي أو إسلامي".

ودعت الحركة، جماهية الشعب الفلسطيني، إلى الخروج تعبيراً عن رفضها لهذه الزيارة "المشؤومة التي نستشعر من خلالها الخطر والمؤامرة على شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #المقاومة الشعبية #زيارة بلينكن

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