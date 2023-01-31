فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القانوع": سلوك الاحتلال الوحشي بحق الأسرى والأسيرات لن يضعف عزيمتهم

الأوقاف تعلن أسماء الحجّاج المقبولين والمؤجّلين للعام 1444هـ

جبل المكبر.. إرث إسلامي يلاحقه الهدم والتشريد

"التربية والتعليم" تعلن عن إطلاق (4) جوائز في البحث العلمي

حمادة يدعو الجماهير للنفير والتصدّي لمجزرة الهدم بجبل المكبِّر

رسالتان: عربية وروسية

مطلوب مربيات لمرحلة التمهيدي للعمل في روضة بمدينة غزة

الأبارتايد الصهيوني

سفارات السلطة.. معاقل أمنية و"بزنس خاص" وتهريب ممنوعات!

فاشية الاحتلال والمظلة الأمريكية المهترئة

"التربية والتعليم" تعلن عن إطلاق (4) جوائز في البحث العلمي

31 يناير 2023 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق (4) جوائز في مجال البحث العلمي.

وقالت الوزارة إن هذه الجوائز تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم أنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وحرصًا على تشجيع إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة المختلفة، وتحقيق تنمية ثقافية علمية متميزة من خلال إيجاد بنية بحثية مستدامة، وصولاً إلى توظيف أنشطة البحث العلمي ونتائجها في الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات.

للمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#التربية والتعليم #إطلاق جوائز #جوائز في البحث العلمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة