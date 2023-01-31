"التربية والتعليم" تعلن عن إطلاق (4) جوائز في البحث العلمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق (4) جوائز في مجال البحث العلمي.

وقالت الوزارة إن هذه الجوائز تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم أنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وحرصًا على تشجيع إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة المختلفة، وتحقيق تنمية ثقافية علمية متميزة من خلال إيجاد بنية بحثية مستدامة، وصولاً إلى توظيف أنشطة البحث العلمي ونتائجها في الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات.

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المصدر / فلسطين أون لاين