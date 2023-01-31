مطلوب مربيات لمرحلة التمهيدي للعمل في روضة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن روضة ألوان كيدز بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمربيات لمرحلة التمهيدي
شروط التسجيل
- حاصلة على شهادة بكالوريوس في مجال التربية.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التعليم.
- تجيد التعامل مع الأطفال.
- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- العمل بروح الفريق.
- خبرة في أساليب التدريس وتكنولوجيا التعليم.
طريقة التسجيل
-يبدأ استقبال الطلبات بمقر الروضة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29/1/2023
- العنوان: غزة / الشيخ رضوان/ أرض الشنطي/ مبنى كلية نماء سابقاً
- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- جوال 0592354541
- واتساب 00972592354541