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مطلوب مربيات لمرحلة التمهيدي للعمل في روضة بمدينة غزة

31 يناير 2023 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن روضة ألوان كيدز بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمربيات لمرحلة التمهيدي

شروط التسجيل

- حاصلة على شهادة بكالوريوس في مجال التربية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التعليم.

-  تجيد التعامل مع الأطفال.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.

- العمل بروح الفريق.

- خبرة في أساليب التدريس وتكنولوجيا التعليم.

طريقة التسجيل

-يبدأ استقبال الطلبات بمقر الروضة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29/1/2023

- العنوان: غزة / الشيخ رضوان/ أرض الشنطي/ مبنى كلية نماء سابقاً

- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية:

-  جوال 0592354541

- واتساب 00972592354541

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