مطلوب مربيات لمرحلة التمهيدي للعمل في روضة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن روضة ألوان كيدز بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمربيات لمرحلة التمهيدي

شروط التسجيل

- حاصلة على شهادة بكالوريوس في مجال التربية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التعليم.

- تجيد التعامل مع الأطفال.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.

- العمل بروح الفريق.

- خبرة في أساليب التدريس وتكنولوجيا التعليم.

طريقة التسجيل

-يبدأ استقبال الطلبات بمقر الروضة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29/1/2023

- العنوان: غزة / الشيخ رضوان/ أرض الشنطي/ مبنى كلية نماء سابقاً

- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية:

- جوال 0592354541

- واتساب 00972592354541