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قناة عبرية: رئيس السلطة أكد لـ"بلينكن" استمرار التنسيق الأمني مع (إسرائيل)

31 يناير 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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رئيس السلطة أكد لـ بلينكن استمرار التنسيق الأمني مع (إسرائيل)

قالت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس السلطة محمود عباس أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التعاون الأمني مع (إسرائيل) ما زال مستمرًا.

ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا لتصريحات متابعين ومراقبين في الشأن السياسي، أن إعلان السلطة الذي تبع مجزرة جنين بوقف التنسيق الأمني لم يكن إلا فقاعة إعلامية لامتصاص غضب الجماهير.

من الجدير ذكره أنه منذ عام 2015 اتخذت مؤسسات السلطة وحركة فتح توصيات بوقف التنسيق والتنصّل من الاتفاقيات وسحب الاعتراف بالاحتلال، ولكن لم ينفذ منها شيء.

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وقبل نحو يومين من اللقاء مع بلينكن بحث "عباس" مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز في رام الله سبل خفض التصعيد الميداني، وذلك ضمن زيارات أميركية مكثّفة إلى المنطقة.

واستبق بيزنز اجتماعه مع عباس بالجلوس مع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج وعدد من المسؤولين الأمنيّين الفلسطينيّين.

وشارك في تلك اللقاءات المنسّق الأمني الأميركي الجنرال مايك فنزل في ظل ترجيح تعاظم دوره خلال الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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