31 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 31 من يناير/ كانون الثاني، أحداث ومفاصل سياسية وحياتية وعلمية مهمّة، يضع " "، أبرزها في نقاط:

1937 ارتكبت عصابة "إتسل" الصهيونية مجزرة سوق الخضار بالقدس، حيث ألقى أحد عناصر العصابة قنبلة على المواطنين في سوق الخضار المجاور لبوابة نابلس؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عشرات من الفلسطينيين.

ارتكبت عصابة "إتسل" الصهيونية مجزرة سوق الخضار بالقدس، حيث ألقى أحد عناصر العصابة قنبلة على المواطنين في سوق الخضار المجاور لبوابة نابلس؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عشرات من الفلسطينيين. 1949 عقد أهل فلسطين مؤتمراً في مدينة القدس وأعلنوا أن القدس مدينة عربية.

عقد أهل فلسطين مؤتمراً في مدينة القدس وأعلنوا أن القدس مدينة عربية. 1949 أصبح ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني.

أصبح ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني. 1949 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 69/1949 القاضي بالاعتراف بالكيان العبري ويوصي بقبوله عضوًا في الأمم المتحدة.

مجلس الأمن يصدر القرار رقم 69/1949 القاضي بالاعتراف بالكيان العبري ويوصي بقبوله عضوًا في الأمم المتحدة. 1955 مصر تعدم اليهوديين المصريين، موشه مرزوق وصمويل عازار، اللذين أدينا بقيادة شبكة مكونة من (۱۳) يهودياً مصرياً نفّذوا العملية سوزانا" التي كلفهم بها العدو الصهيوني، وكانت العملية عبارة عن سلسلة تفجيرات لممتلكات الأجانب في القاهرة والإسكندرية، وأطلق عليها "فضيحة لافون" بسبب تورط وزير الخارجية الصهيوني فيها.

مصر تعدم اليهوديين المصريين، موشه مرزوق وصمويل عازار، اللذين أدينا بقيادة شبكة مكونة من (۱۳) يهودياً مصرياً نفّذوا العملية سوزانا" التي كلفهم بها العدو الصهيوني، وكانت العملية عبارة عن سلسلة تفجيرات لممتلكات الأجانب في القاهرة والإسكندرية، وأطلق عليها "فضيحة لافون" بسبب تورط وزير الخارجية الصهيوني فيها. 1958 إطلاق القمر الصناعي (إكسبلورر (1) أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.

إطلاق القمر الصناعي (إكسبلورر (1) أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة. 2008 تقرير (فينو غراد) للتحقيق في نتائج حرب لبنان يشير إلى إخفاقات خطيرة، ويتجنب لوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، ويرى أن الحرب لم تحقق أهدافها.

تقرير (فينو غراد) للتحقيق في نتائج حرب لبنان يشير إلى إخفاقات خطيرة، ويتجنب لوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، ويرى أن الحرب لم تحقق أهدافها. 2015 محكمة الأمور المسـتعجلة في منطقة عابدين بالقاهرة تصدر حكمًا بعدِّ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منظمة إرهابية.

محكمة الأمور المسـتعجلة في منطقة عابدين بالقاهرة تصدر حكمًا بعدِّ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منظمة إرهابية. 2020 منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا أصبح يمثّل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.

المصدر / فلسطين أون لاين