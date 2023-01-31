فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

31 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

إضراب وعصيان مدني في القدس رفضًا لسياسة الهدم

سيطرة القسام على حوامة إسرائيلية.. ضربة أمنية وتطور في صراع الأدمغة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد بيشاور في باكستان لـ90

أسعار الخضار والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

هذه الأغذية تشكّل خطورة على صحتك عند تناولها مع المشروبات الغازية

"الطقس": وصول منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء 31 يناير

النقب: نصب خيمة احتجاج ضد استئناف الاحتلال تجريف وتحريش الأراضي

بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية

31 يناير 2023 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

اقرأ أيضاً: "القانوع": اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته سلوك إجرامي

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة