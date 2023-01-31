الاحتلال يعتقل أربعة شبان من القدس والخليل وطوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان، على الأقل عقب مداهمة منازل فلسطينية في القدس وطوباس والخليل، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال اقتحام بلدة العيساوية بالقدس، فجرا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن حسام أبو قبيطة عقب اقتحام منزله في مدينة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وفي بلدة طمون جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما فجر اليوم.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كامل بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشابين عماد ناصر بني عودة، ومحمود عمر بني عودة، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي بيت لحم صادرت قوات الاحتلال فجر اليوم مركبة فلسطينية عقب اقتحام قرية حوسان غربي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين