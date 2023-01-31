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بولندا تسجل أعلى انخفاض في المواليد منذ الحرب العالمية الثانية

31 يناير 2023 . الساعة 05:03 بتوقيت القدس
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انخفض عدد المواليد في بولندا لأدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث ولد 305 آلاف طفل فقط في البلاد خلال العام الماضي.

وأوضحت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي في بولندا، أن عدد السكان انخفض بمقدار 141 ألفا على مدار عام 2022.

وأشارت إلى أن انخفاض عدد السكان "بدأت ملاحظته بشكل مستمر منذ عام 2012 "، بصرف النظر عن تسجيل زيادة طفيفة في عدد المواليد عام 2017.

وفي السياق، ذكر مكتب الإحصاء المركزي في بولندا أن معدل الخصوبة انخفض من 1.39 عام 2020 إلى 1.33 عام 2021، ما يعني أن 133 طفلا يولدون لكل 100 امرأة في سن الإنجاب (15-49).

كما أظهرت البيانات أن عدد الزيجات انخفض بنسبة 10 بالمئة بين عامي 2011 و 2021، بينما شهدت هذه الأعوام زيادة في عدد العلاقات غير الرسمية بشكل ملحوظ، بنسبة 75 بالمئة.

المصدر / الأناضول
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#بولندا

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