مركز حقوقي يقدم اعتراضًا ضد مخطط إقامة السفارة الأمريكية في القدس

قدم مركز "عدالة" الحقوقي اعتراضًا على مخطط إقامة السفارة الأمريكية باسم لاجئين فلسطينيين ستقام السفارة على أرضهم في مدينة القدس المحتلة.

وقال المركز في بيان له: "قدم مركز عدالة، اليوم الإثنين (أمس) اعتراضًا لكل من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن والسفير الأميركي، توماس نايدز، ضد مخطط إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس على أراضي لاجئين ومهجرين تمت مصادرتها بحكم (قانون أملاك الغائبين) الإسرائيلي".

وأردف،"تم تقديم الاعتراض باسم 12 وريثًا لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان شرق القدس".

وأضاف، "جاء في الاعتراض أن مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمت بعد النكبة عام 1950 تحت قانون أملاك الغائبين، وتم تسجيلها على أنها أراضي دولة وتم تخصيصها لاحقًا لحكومة الولايات المتحدة، تم اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 شباط 2021، في جلسة قدم فيها 4 ممثلين من وزارة الخارجية الأمريكية المخطط كما أعدته الحكومة الأمريكية".

وأضاف، "في هذه الجلسة تم التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 2017 بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـ(إسرائيل)، كما تم توضيح نية الحكومة الأمريكية بناء سفارتها في القدس".

ولفت مركز عدالة إلى أنه أرسل بتاريخ 10/11/2022 رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" والسفير الأمريكي في تل أبيب "توماس نايدز" للمطالبة بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأمريكية الجديد في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين