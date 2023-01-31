خشية انتقامٍ إيراني.. الاحتلال الإسرائيلي يرفع مستوى الاستنفار

ذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم أمس الإثنين، أنّ (إسرائيل) رفعت مستوى الاستنفار خشيةَ انتقامٍ إيراني بعد الهجمات الأخيرة المنسوبة إليها.

وقالت قناة "كان" العبرية إنّ "نقاشاً يدور في المؤسستين الأمنية والعسكرية، في الأيام الأخيرة، بشأن توقيت الانتقام الإيراني".

ولفت الإعلام العبري إلى أنّه بعد الوعد الإيراني بالانتقام في أعقاب الهجوم المنسوب إلى (إسرائيل) في أصفهان، والهجمات ضد الشاحنات في داخل الأراضي السورية، "فإنّ هذا بالتأكيد يُعزز التأهب في (إسرائيل) تحسباً لاحتمال انتقام".

وأوضح محلل الشؤون العسكرية في قناة "كان"، روعي شارون، أنّ "الجيش الإسرائيلي رفع درجة الاستنفار خشية انتقام إيراني.

وأكد أن بين السيناريوهات، التي يجب أخذها في الحسبان، إطلاقَ مسيّرات، أو قذائف صاروخية، أو صواريخ من اليمن أو سوريا أو العراق. وبالطبع أيضاً، فإنّ المسيّرات الانتحارية هي بين الاحتمالات".

ويأتي رفع مستوى الاستنفار الإسرائيلي، بعد تأكيد مسؤولين أميركيين أنّ (إسرائيل) هي من نفّذ الهجوم الفاشل على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان.

وأول من أمس، عرض التلفزيون الرسمي الإيراني مقاطع فيديو للمجمع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية المستهدف. وأظهرت المشاهد أنّه لم يتعرّض سوى لبعض الأضرار الطفيفة في السقف، وأنّ العمل داخله ما زال جارياً بصورة طبيعية.

وجاء التأهب الإسرائيلي أيضاً بعد استهدافات متتالية لشاحنات تحمل أدواتٍ طبية وموادَّ غذائية في مدينة البوكمال السورية، كانت قادمة من العراق، من دون وقوع خسائر بشرية.

ودخلت الشاحنات الأراضي السورية بعد استكمال كلّ الموافقات من الجانبين السوري والعراقي، وهي تحمل مادتي الطحين والأرز وبعض المواد الغذائية والطبية الأخرى، ومن المقرَّر توزيعها مساعداتٍ على السوريين.

ويوم أمس، قال مصدرٌ إيراني إنّه، خلال هجوم الاحتلال الإسرائيلي على شاحنات الأدوات الطبية والمواد الغذائية في البوكمال، أُصيب سائقٌ سوري واحد فقط، وهو يُعالَج، متوعّداً (إسرائيل) بأنّها سترى نتيجة هذا العمل العدواني قريباً.

من ناحيته، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة "13" العبرية أور هيلر إنّه في المؤسسة الأمنية والعسكرية يتعاطون مع التهديدات الإيرانية حول الانتقام بجدية كاملة، مضيفاً أنّ "التوتر بين (إسرائيل) وإيران يرتفع جداً".

من جانبه، قال المراسل العسكري في قناة "كان" العبرية، ايتاي بلومنطال، إنّه، بالإضافة إلى الأهداف في (إسرائيل)، فإنّ "إيران يمكن أن تُنفّذ الرد الانتقامي في أماكن أخرى. لذلك، من الممكن أن تستهدف سفاراتنا أو مسؤولينا في الخارج، مع إمكان أن تحاول طهران المس بسفنٍ إسرائيلية في المياه الدولية".

وأضاف بلومنطال أن "كثيراً من وجع الرأس سيُصيب المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين، في الأيام المقبلة، خشية انتقامٍ إيراني".

المصدر / وكالات