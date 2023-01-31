برلمانات الدول الإسلامية تدعو لرفع الحصار عن غزة وتؤكد دعم القدس

دعا برلمانات الدول الإسلامية إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان ختامي للمؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) الذي انعقد في الجزائر العاصمة الأحد والإثنين بمشاركة رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب

وفي بيان باسم "إعلان الجزائر" شدد الاتحاد على ضرورة "رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين".

ومنذ صيف 2007، تحاصر سلطات الاحتلال غزة ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.

وأضاف المجتمعون: نؤكد "دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس ودعمنا للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وحق العودة".

حرق المصحف

كما أدانت برلمانات الدول الإسلامية، الحرق "المبرمج" للمصحف في دول أوروبية ووصفته بـ"الممارسات الهمجية"، داعيةً إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على هذه الاستفزازات".

وقال الاتحاد: "نندد ونستنكر بأشد العبارات الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدانمارك وهولندا (خلال الأيام الماضية)".

وأكد أن "هذه الخطوة جريمة نكراء واعتداء صارخ على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير".

كما أن تلك "الممارسات الهمجية تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية"، وفق البيان.

ودعا الاتحاد منظمة التعاون الإسلامي إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على هذه الاستفزازات وتقديم التوصيات بهذا الشأن".

المصدر / الأناضول