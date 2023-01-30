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شملت 4 عمليات إطلاق نار

42 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

30 يناير 2023 . الساعة 21:57 بتوقيت القدس
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مقاومون في الضفة الغربية

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 42 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدّي لاعتداءات المستوطنين، أُصيب خلالها اثنان من جنود الاحتلال.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات الناسفة في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وأُصيب جندي إسرائيلي خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مختلف ضواحي القدس، تخلّلها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

كما أُصيب جندي إسرائيلي في إطلاق نار من قبل مقاومين، استهدف قوات الاحتلال عند حاجز جبارة ومخيم نور شمس في طولكرم.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حاجز بيت فوريك بنابلس.

وتصدّى الشباب الثائر لـ3 اعتداءات للمستوطنين في نابلس وبيت لحم، وحطّموا مركباتهم.

واندلعت مواجهات في 24 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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