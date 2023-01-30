"عرين الأسود" تدعو لرصِّ الصفوف والانخراط في المقاومة

دعت مجموعات عرين الأسود، اليوم الإثنين، جماهير شعبنا الفلسطيني لرصِّ الصفوف والانخراط الفوري في المقاومة.

وأكدت العرين في بيانها، أنه لا يوجد مكان للاحتلال في وطننا فلسطين، مشدّدًة على أن مصيره محتوم وعليه الرحيل من أرضنا.

ولفتت إلى أن رجال العرين والمقاومين على يقظة تامة، وأنهم بالمرصاد في كل الشوارع والميادين لمواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وشدّدت العرين، على ضرورة التسلّح لمواجهة الاحتلال في ظل الهجمة الشرسة التي تشنّها حكومة الاحتلال، بعد دعوة المتطرف "بن غفير"، لتسليح المستوطنين.

وحيّت العرين، الشهيد خيري علقم والفتى البطل محمد عليوات، اللذين نفّذا عمليتين بطوليتين ضدَّ الاحتلال ومستوطنيه في القدس، كما حيّت كل الشهداء والأبطال الذين مضوا على دربهم ودرب المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين