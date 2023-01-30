الاقتصاد: رفع وزن ربطة الخبز دعمًا للمواطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن رفع وزن ربطة الخبز لــ2.850 كيلو جرام بدلاً من 2.700 كيلو جرام اعتبارًا من الأول من فبراير القادم.

وقالت الوزارة لوكالة "الرأي" إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز، مؤكدةً أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد جدّدت قراراها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين