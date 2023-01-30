فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيقاف حركة الصيد والملاحة في بحر غزة

الاقتصاد: رفع وزن ربطة الخبز دعمًا للمواطن

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق الأسير المريض عبد الباسط معطان

اتحاد كرة القدم يعقّب على أحداث مباراة شباب رفح والشجاعية

دجاجٌ للإيجار!

الاحتلال يفرج عن المرابطة المقدسيّة هنادي حلواني بشروط

لأداء الحج.. بوسني يسير من النمسا إلى مكة المكرمة

تحذيرات من تداعيات استهداف الاحتلال للمقدسيّين وارتفاع وتيرة الهدم

الأوقاف تصرّح حول تسعيرة الحج لهذا العام

تنويه مهم بخصوص التسجيل لشقق مشاريع الإسكان المصرية

الاقتصاد: رفع وزن ربطة الخبز دعمًا للمواطن

30 يناير 2023 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن رفع وزن ربطة الخبز لــ2.850 كيلو جرام بدلاً من 2.700 كيلو جرام اعتبارًا من الأول من فبراير القادم.

وقالت الوزارة لوكالة "الرأي" إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز، مؤكدةً أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد جدّدت قراراها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #وزارة الاقتصاد #خبز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة