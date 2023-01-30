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اتحاد كرة القدم يعقب على أحداث مباراة شباب رفح والشجاعية

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اتحاد كرة القدم يعقب على أحداث مباراة شباب رفح والشجاعية

30 يناير 2023 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

قال صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم، أنه تم التواصل مع مدير الشرطة لفتح تحقيق بالأحداث التي جرت عقب مباراة شباب رفح واتحاد الشجاعية، التي جرت على ملعب رفح البلدي أول من أمس، في ختام مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأشار أبو العطا، إلى أن المباراة انتهت نهاية طبيعية، لكن شهدت تراشق لفظي بين الجمهورين، وهي ظاهرة أصبحت موجودة في ملاعبنا للأسف، ويحاول الاتحاد الحد منها.

وأضاف أبو العطا، أن الاتحاد يستوعب الجميع، وهو على تواصل دائم مع الشرطة والأندية، متمنيا أن يسود الساحة المزيد من الأخلاق الرياضية لاستمرار النشاط الرياضي، دون معيقات.

وحول تواصل ظاهرة انسحاب الأندية من البطولات الرسمية، أوضح أبو العطا أن الأخطاء التحكيمية واردة في مكان، والحكم إنسان كغيره ومعرض للخطأ.

 وأكد أبو العطا، أن الحكم المخطئ يتم معاقبته في حال كان الخطأ قد غير مجرى مباراة، مشيرا إلى أن الأندية جميعها تستفيد من أخطاء الحكام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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