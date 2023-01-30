دجاجٌ للإيجار!

على وقع الارتفاع الحاد في أسعار البيض من جرّاء نقص المعروض منه في عموم الولايات المتحدة، قرّر المواطنون الأمريكيون البحث عن طرق بديلة لتلبية احتياجاتهم من الطعام والمخبوزات.

تأجير الدجاج كان الحل الذي توصّل إليه زوجان في بنسلفانيا للتغلّب على الأزمة، فقد أسّس الزوجان جين وفيل تومكينز اللذان يقيمان في فريبورت شمالي شرقي بيتسبرغ، موقعًا على الإنترنت بعنوان "دجاج للإيجار".

وفي مقابل إيداع خمسين دولارًا، تقدّم خدمة التأجير حظيرة صغيرة من دجاج في مرحلة إنتاج البيض مدة تتراوح بين 4 و6 أشهر في السنة بالإضافة إلى عش لتربية الدجاج وكتيب إرشادي.

وتضع الدجاجة في العادة ما بين ثماني و14 بيضة أسبوعيًّا، وفي نهاية فترة الإيجار يكون لدى العملاء خيار شراء الدجاجات أو إعادتها.

ومنذ أن بدأ نشاطهما انطلاقًا من منزلهما في صيف 2013 قاما بتأجير الدجاج بشكل مباشر أو من خلال أفرع لهما لحوالي 200 عميل في 12 ولاية أمريكية وفي أونتاريو وبرنس إدوارد آيلاند في كندا.

وسجّلت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاعًا في أسعار البيض بنسبة تصل إلى 59% في ديسمبر/ كانون الأول 2022 على أساس سنوي، في أعقاب تفشّي سلالة إنفلونزا الطيور المعدية، التي تجاوزت تأثير تفشي المرض عام 2015.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن تفشي المرض تسبّب في نفوق ما يقرب من 58 مليون دجاجة في 47 ولاية.

المصدر / فلسطين أون لاين