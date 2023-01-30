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لأداء الحج.. بوسني يسير من النمسا إلى مكة المكرمة

30 يناير 2023 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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انطلق البوسني أنور بيغانوفيج في رحلة سيرًا على الأقدام من مدينة فيلز النمساوية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ومن المتوقع أن يقطع فيها نحو 6 آلاف و600 كم.

ووصل بيغانوفيج (52 عامًا) صربيا بعد انطلاقه من النمسا، مرورًا بسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، في طريقه إلى مكة.

وأوضح بيغانوفيج، حيث يأخذ قسطًا من الراحة في هضبة بشتر بمدينة سينيتسا الصربية، أنه لم يرسم طريقًا مختصرًا للوصول إلى مكة، وأراد المرور بدول يوغسلافيا السابقة في رحلته.

ولفت إلى أنه مر بمدينة كازين، مسقط رأسه، في البوسنة والهرسك، وزار أمه وأقرباءه، مؤكدًا أنه سيواصل السير بعد صربيا مرورًا من شمال مقدونيا وبلغاريا وتركيا والعراق حتى يصل إلى مكة.

وذكر أنه وفق حساباته تتطلب رحلته السير 7 أشهر و7 أيام على الأقل، وأنه يسير في اليوم ما بين 35 و60 كم وفق حالة الطقس.

ونبّه إلى أنه يهدف الوصول إلى مكة منتصف حزيران/ يونيو، بعد قطع نحو 6 آلاف و600 كم في المجمل.

وقال: "شعرت أني ابتعدت عن الدين، وهذا الشعور دفعني للقيام بهذه الرحلة، كانت لدي حاجة للاختلاء بنفسي ورأيت أنه يتعين عليّ إعادة النظر في حياتي".

وبيغانوفيج متزوج ولديه 4 أطفال ويعيشون في النمسا، مشيرًا إلى أنه تلقى ردود أفعال رائعة حتى الآن خلال رحلته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#النمسا #الحج #موسم الحج #مكة

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