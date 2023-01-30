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تنويه مهم بخصوص التسجيل لشقق مشاريع الإسكان المصرية

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تنويه مهم بخصوص التسجيل لشقق مشاريع الإسكان المصرية

30 يناير 2023 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع اللجنة المصرية لإعمار غزة، تنويهًا هامًا بخصوص التسجيل للشقق السكنية ضمن مشاريع الإسكان المصرية بغزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مشاريع الإسكان المصرية لا تزال قيد الإنشـاء ولم يتم البدء حتى تاريخه بالتسجيل للشقق التي تم بناءها.

وحذرت الوزارة واللجنة المصرية المواطنين من التعامل مع أي روابط الكترونية أو التعامل مع أي جهات غير رسمية، مشددةً على أن تلك الجهات ستكون تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونوهت إلى أن أي معلومات حول الشقق المصرية والتسجيل لها سيتم نشره لاحقاً عبر القنوات الرسمية للوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الأشغال #شقق سكنية #مشاريع الإسكان المصرية

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