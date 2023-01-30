دعوات لإضراب شامل غدًا الثلاثاء في "جبل المكبِّر"

دعا عرب السواحرة والحراك الشبابي في القدس إلى إضراب شامل يوم غدٍ الثلاثاء في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، رفضاً لقرارات الاحتلال بهدم المنازل وتشريد العائلات الفلسطينية.

وأكدوا في دعوتهم "سنتصدى لآليات الاحتلال ولن نكون لقمة سائغة له، ولن نسمح بهدم منزل جديد في بلدتنا".

وقالوا: "تطل علينا سلطات الاحتلال بقرارات جائرة ضاربة بجبروتها عرض الحائط غير مكترثة لأي أحد".

وأضافوا: "تهدم البيوت وتشرّد الأطفال والنساء في العراء، تهدم اليوم هنا وغدًا هناك، وكلّه بسبب قرار اتخذه أحد صعاليك الاحتلال الحاقد على القدس وأهلها".

وأوضحوا أن الإضراب سيشمل كل مناحي الحياة من عمال ومخابز ومدارس، عدا المراكز الطبية والصيدليات.

وأردفوا: "كل من يخالف الإضراب ولا يلتزم فيه سوف يتم التعامل معه بحزم، فلن نكون لقمة سائغة للاحتلال وأعوانه، وسوف نتصدّى بصدورنا العارية لجرافاته وآلياته".

وحسب لجنة المتابعة في جبل المكبر فإن 800 وحدة سكنية مهدّدة بالهدم في البلدة من قبل سلطات الاحتلال.

وتخطّط بلدية الاحتلال لهدم 800 وحدة سكنية في جبل المكبر، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدّة عائلات.

وحذّرت لجنة المتابعة من مخطّط الاحتلال الذي يحرم مستقبلاً أهالي جبل المكبر من التوسّع العمراني، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن.

المصدر / فلسطين أون لاين