تشيلسي يرصد مبلغاً ضخماً لضم أحد نجوم مونديال قطر

رفض تشيلسي الإنجليزي الاستسلام في صفقة الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، وقرّر التقدّم بعرضين مختلفين من أجل تسهيل وصول اللاعب إلى ستامفورد بريدج في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن تشيلسي وضع خيارين لضم إنزو، الحاصل على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم قطر 2022 عقب تتويج الأرجنتين بالمونديال، ويكمن الخيار الأول في دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقد اللاعب مع بنفيكا، والبالغة 106 ملايين إسترليني (120 مليون يورو)، على أقساط، لا سيما أن النادي أنفق الكثير من الأموال لتدعيم الفريق سواء في الصيف الماضي أو الشتاء الحالي.

ويتمثّل الخيار الثاني الذي تقدّم به تشيلسي في دفع 88 مليون إسترليني دفعة واحدة بالإضافة إلى لاعب من البلوز يتم التفاوض عليه، في حين رفضت إدارة بنفيكا كلا الخيارين وتمسّكت بالحصول على الشرط الجزائي كله دفعة واحدة.

ويأمل تشيلسي أن يتدخل خورخي مينديز، وكيل اللاعب، بشكل أكبر في الصفقة كي يحسمها في الأمتار الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، لا سيما أن إنزو يرغب في الانتقال إلى البلوز في أقرب فرصة.

المصدر / وكالات