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أعلن إضرابه عن الطعام

"الجاغوب" من سجن مخابرات السلطة: "أُجبرت على وضع الحذاء في فمي"

30 يناير 2023 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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منير الجاغوب

أعلن الناطق باسم حركة "فتح" منير الجاغوب عن شروعه بالإضراب المفتوح عن الطعام بعد رفض جهاز استخبارات السلطة الإفراج عنه، بعد 12 يومًا من الاعتقال.

وأفادت مصادر محلية بأن الجاغوب أرسل مناشدة عاجلة من داخل سجنه طالب فيها بتوجّه وفد من المؤسسات الحقوقية في أسرع وقت؛ لمعاينة اعتقاله و"مشاهدة الظروف الحقيرة وغير الإنسانية التي أعيشها".

وقال في رسالته: "أعيش في ظروف اعتقالية قاسية وصعبة، أنام على الأرض بلا فراش، وأعذّب بشكل مهين،  تم ضربي بالحذاء على وجهي، وأُجبرت على وضع الحذاء في فمي".

وأضاف: "أحد المحقّقين يتعمّد إهانتي بشكل يومي بتوصية من قيادات عليا، وحينما أخبرتهم أنني ناطق باسم فتح وضعوا الحذاء بفمي وقالوا لي "أنت متحدث باسم كندرتي".

وأكمل: "سأدخل في إضراب عن الطعام بسبب ظروف اعتقالي الصعبة وغير القانونية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقال #فتح #مخابرات السلطة #منير الجاغوب

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