"حماس" تعزّي بضحايا تفجير مسجد في باكستان

عَزَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية بضحايا التفجير الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نتقدم بأحر التعازي والمواساة من الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وقيادة وشعباً، في ضحايا التفجير الذي استهدف المصلّين في مدينة بيشاور اليوم".

وأضافت: "نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى، وأن يمنّ على عائلاتهم وذويهم بالصبر والسلوان وعلى باكستان الشقيقة بالأمن والسلام".

وارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الإثنين، إلى 28 قتيلًا و150 جريحًا، بحسب إعلام محلي.

المصدر / فلسطين أون لاين