الأقصى يحافظ على صحوته في الدرجة الأولى بالفوز على البريج

غزة/ وائل الحلبي:

واصل فريق الأقصى صحوته للهرب من مقصلة الهبوط للدرجة الثانية، بفوزه الثمين على جاره خدمات البريج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الدرة، في ختام منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى.

الفوز الثمين للأقصى والثاني له تواليًا رفع من رصيد الفريق 13 نقطة، وبقي في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن المجمع الإسلامي وأهلي النصيرات صاحبي المركزين التاسع والعاشر، وتجمّد رصيد خدمات البريج عند 22 نقطة في المركز السابع.

الشوط الأول انتهى سلبيًا بين الفريقين، قبل أن يفتتح الأقصى التسجيل عبر لاعبه محمود خليفة مع بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية (46)، وعزّز زميله علاء البيوك النتيجة بالهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة خليفة ليحوّلها في الشباك (57)، وتمكن خالد أبو حامدة من تذليل الفارق للبريج من كرة قوية سدّدها في الشباك (72).

المصدر / فلسطين أون لاين