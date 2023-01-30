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ارتفاع قتلى تفجير مسجد بيشاور في باكستان إلى 28

30 يناير 2023 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
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ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، الإثنين، إلى 28 قتيلا و150 جريحا، بحسب إعلام محلي.

وأكد مفوض بيشاور، رياض محسود، الحصيلة الجديدة، وقال إن عملية الإنقاذ داخل المسجد ما تزال مستمرة، بحسب ما نقلت صحيفة "داون" المحلية.

وأضاف أنه "تم فرض حالة طوارئ في مستشفيات المدينة، لافتا أنه يتم توفير أفضل المرافق الطبية للمصابين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل شخصين وإصابة نحو 100، في حصيلة أولية، جراء تفجير استهدف مسجدا خلال صلاة الظهر في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن الانتحاري كان متواجدا في الصف الأمامي خلال صلاة الظهر عندما فجر نفسه بين المصلين.

المصدر / الأناضول
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