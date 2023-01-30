خمسينية أو خماسينية الشتاء.. متى تبدأ ومتى تنتهي؟

محمد زقوت

يتميز فصل الشتاء في أغلب الدول العربية بدرجات برودةٍ متفاوتةٍ وهي الأقل في العام ويرافقها سقوطٌ للثلوج والأمطار، ويُعرف الجزء الثاني والأخير بـ خمسينية أو خماسينية الشتاء.

وما زال هذا المصطلح متداولًا حتى يومنا هذا، وقد أطلق العرب عليه هذا المسمى منذ قديم الزمان، ويعتبر من مسميات فصل الشتاء، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ الأربعينية أو مربعانية الشتاء وهي تُشكّل بداية فصل الشتاء والجزء الأول فيه، والذي يبلغ عدد أيامها 40 يومًا ولذلك سُمّيت بهذا الاسم، ويتراوح عدد أيام فصل الشتاء بين 89 يومًا في بلدان شمالي خط الاستواء إلى 94 يومًا في جنوبه وفي أغلب الدول العربية تبلغ أعداد أيامه 90 يومًا.

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ما هي خمسينية أو خماسينية الشتاء ومتى تبدأ وتنتهي؟

تعتبر الخمسينية أو الخماسيينة الشتاء الجزء الثاني والأخير في فصل الشتاء وتبدأ مباشرة بعد ما يُعرف بـ أربعينية أو مربعانية الشتاء، وتبلغ عدد أيامها من 50 يومًا، ولذلك سميت بهذا الاسم، وتبدأ الخمسينية أو الخماسيينة أو هذه الفترة في تاريخ 30 كانون الثاني/ ديسمبر وتنتهي في تاريخ 20 آذار/ مارس من كل عام ميلادي.

ما هي أقسام الخمسينية أو الخماسينية أو ما يُعرف بـ "السعودات"؟

تشتهر الخمسينية أو الخماسيينة أو ما يُعرف بفترة السعودات بأربعة أقسام، ويتكون كل قسم فيها من (12.5) اثني عشر يومًا ونصف اليوم من إجمالي أيامها الكلي، مقسمةً على أربعة، وتُعرف أقسامها الأربعة عند العرب باسم فترة السعودات الأربعة أو أيام السعود، وهي كالتالي:

سعد الذابح:

هي أول فترات الخمسينية أو السعودات الأربعة، وتشير إلى البرد القارس والشديد والتي تبدأ أول أيامه من تاريخ 30 كانون الثاني/ يناير وتنتهي آخر أيامه بتاريخ 11 شباط/ فبراير.

ويشتهر في هذه الفترة في منطقتنا العربية المثل الشعبي والذي ما زال الكثير من الناس يردده على ألسنتهم والذي يقول "سعد الذابح ما بيخلي كلب نابح" وأيضًا "(سعد ذبح ، كلبو ما نبح، وفلاحو ما فلح ، وراعيه ما سرح".

سعد بلع:

تعتبر الفترة الثانية من أيام السعودات أو الخماسينية وتشير إلى قدرة الأرض على امتصاص مياه الأمطار وهي أقل برودة من سابقتها، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ 11 شباط/ فبراير وتنتهي بتاريخ 23 شباط/ فبراير، ويشتهر فيها المثل القائل "بسعد بلع لا زرع ولا قلع" وأيضا يقال "سعد بلع طاب الماء وانبلع".

سعد السعود :

تتميز هذه الفترة من خمسينية الشتاء ببروز الدخول في فصل الربيع، من خلال نمو الزهور وأوراق الأشجار وحشائش الأرض الخضراء، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ 24 شباط/ فبراير وتنتهي في تاريخ 8 آذار/ مارس.

ويقال في فترة سعد السعود هذه التالي: "بسعد السعود بتطلع المية بالعود" ويقال أيضًا "في سعد السعود يدب الماء في العود ويدفأ كل مبرود".

سعد الخبايا :

تعتبر الفترة الأخيرة من فترات السعودات وتشير إلى ظهور الحيوانات الزواحف التي كانت في حالة من الاختفاء والسبات في الأرض بشتى أنواعها، وتتميز بأجواء معتدلة والتي تتفتل فيها الصبايا أيضًا وتبدأ من تاريخ 8 آذار/ مارس حتى تاريخ 20 آذار/ مارس، ويقال فيها "سعد الخبايا بتطلع الحيايا وتتفتل الصبايا".

وأخيرًا، في نهاية خمسينية أو خماسينية الشتاء، يقبل علينا فصل الربيع الذي يتميز باعتدال مناخه عن فصل الشتاء وخماسينيته ولتصبح الأرض مزهرة ومُزيّنة بثوبها الأخضر الناصع ويبدأ فصل الربيع بنهاية فصل الشتاء بتاريخ 21 آذار/ مارس وينتهي بتاريخ 20 حزيراين/ يونيو من ذات العام.

المصدر / فلسطين أون لاين