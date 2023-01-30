"الطوارئ الحكومية" تعلن إرشاداتها للتعامل مع المنخفض المرتقب

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية، اليوم الإثنين، عن جملة من الإرشادات التي أهابت بالمواطنين اتباعها في التعامل مع المنخفض الجوي المرتقب وصوله إلى قطاع غزة.

وطالبت اللجنة، في بيان صحفي، المواطنين بعدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها.

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ونبهت إلى ضرورة تثبيت كل ما هو مُعرَّض للتطاير بفعل الرياح، خاصةً على أسطح البنايات، لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية، مؤكدةً على ضرورة عدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لا تدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة.

كما أوصت اللجنة؛ السائقين بعدم قيادة المركبات في الأماكن المغمورة بالمياه، وفي حال تعطل المركبة وسط الماء، تركها فوراً والاتجاه إلى مكان مرتفع، لأنّ الماء المندفع قد يجرف المركبة، مشددةً على ضرورة إجراء الفحص الشتوي لمالكي السيارات، بما يحقق مستوى آمن من الاستخدام للركاب ومرتادي الطريق.أيضاً دعت اللجنة المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع

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دخول مياه الأمطار والسيول إلى المنازل والمباني الواقعة فيها والقريبة من مجاري السيول، ملفتة إلى ضرورة الاستخدام الآمن لكافة وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود ومواقد الفحم والحطب وغيرها وتوفير التهوية اللازمة لتلافي خطر الاختناق.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية أنها عملت على تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء والمعدة مسبقًا وذلك بإدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتواصل مع المواطنين واستقبال بلاغاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين