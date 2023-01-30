وظيفة شاغرة في بنك الإنتاج الفلسطيني بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن بنك الإنتاج الفلسطيني بقطاع غزة يعلن فيه عن حاجته لوظيفة (تلر) للعمل بالبنك.

شروط التسجيل

1 - أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية (دبلوم أو بكالوريوس) في تخصص المحاسبة أو العلوم المالية والمصرفية أو إدارة الأعمال بمعدل لا يقل عن 80%.

2 - إجادة استخدام برامج الحاسوب المختلفة.

3 - مهارات عالية في الاتصال والتواصل، والقدرة والمعرفة بأصول التعامل مع المعتمدين.

4 - أن يكون المتقدم لديه القدرة على تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.

5- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

طريقة التسجيل

- يتم التسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الإثنين الموافق 06/02/2023

- سيخضع المرشحين للمسابقة التي تقرها إدارة البنك.



