بولندا تعلن عن عبور رقم مهول من الأوكرانيين لأراضيها

أعلنت بولندا رسميا تجاوز عدد اللاجئين الذين عبروا من أوكرانيا إليها لـ 9.5 ملايين لاجئ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق حرس الحدود البولندي في تغريدة عبر تويتر، الإثنين، أن 22 ألفا و700 شخص دخلوا البلاد قادمين من أوكرانيا خلال يوم أمس فقط.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين عبروا من أوكرانيا إلى بولندا بلغ 9 ملايين و510 آلاف منذ بدء الحرب وحتى اليوم.

وبل اجمالي عدد الأوكرانيين الذين غادروا بولندا وصل 7 ملايين و660 ألفا.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

المصدر / فلسطين أون لاين