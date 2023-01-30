"النائب نعيم" تشارك في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في الجزائر

زارت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان فيه، هدى نعيم، دولة الجزائر، بدعوة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني الجزائري للمشاركة في فعاليات الدورة 17 لبرلمانات دول التعاون الإسلامي المنعقدة في الجزائري في 29-30 يناير الجاري، بعنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية.

اقرأ أيضًا: التشريعي يدعو البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف عملية نصرة للأقصى

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنّ زيارة النائب نعيم تهدف إلى حشد الدعم للقضية الفلسطينية وتبيان جرائم الاحتلال الصهيوني المتصاعدة في فلسطين عمومًا ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة.

بدورها، أكدت النائب نعيم خلال لقاءاتها مع البرلمانيين وممثلي اتحادات ووسائل إعلام، على أهمية نصرة فلسطين والقدس خاصة مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الصهيونية، موضحة أبرز المشاريع والمخططات الصهيونية التي تستهدف القضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة.

ودعت النائب نعيم إلى تشكيل جبهة إسلامية من أجل الدفاع عن فلسطين وحماية مقدسات الأمة فيها، ولجم الاحتلال، والعمل على عزله دوليًّا ومحاكمته على جرائمه المخالفة لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

كما طالبت النائب نعيم الدول العربية والإسلامية المُطبّعة مع الاحتلال للتراجع الفوري عن ذلك، كونه يُشكّل غطاءً للاحتلال للمضي في جرائمه، داعية كافة البرلمانات إلى سنّ قوانين تُحرّم التطبيع.

في سياق آخر؛ شاركت النائب نعيم في الملتقى الإداري لقيادات العمل المغاربي لنصرة القدس وفلسطين.

وبحسب البيان نفسه، شددت النائب نعيم على أهمية حشد الطاقات نصرة للقدس والأقصى، خاصة في ظلّ ارتفاع وتيرة العدوان الصهيوني، مشيدة بالدعم المغاربي لفلسطين وقضاياها، سواء بالمواقف الرسمية أو الشعبية.

وفي إطار منفصل؛ ذكر البيان أنّ النائب نعيم زارت جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني الجزائرية، والتقت برئيس الجمعية د. أحمد الإبراهيمي، ورئيسة لجنة نساء البركة جبارية قربي، حيث تناول الجانبان الأوضاع في فلسطين وآليات تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.





المصدر / فلسطين أون لاين