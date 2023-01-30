"تيك توك" يتيح هذه الميزة المهمة لمستخدميه

أتاح تطبيق تيك توك الصيني الشهير على منصات التواصل الاجتماعي، ميزة جديدة لمستخدميه.

وأطلق تيك توك نطاق إعدادات الرسالة المباشرة "دي.إم" لكي تتيح للمستخدمين اختيار الأشخاص الذين يريدون أن يستقبلوا رسائلهم.

وهذه الميزة الجديدة عبر: خيارات: الجميع أو أصدقاء مقترحون أو المتابعون المشتركون أو الأشخاص الذين ترسل لهم رسائل أو لا أحد.

وقبل هذه الميزة والتحديث كان يمكن لمستخدمي تيك توك تحديد المستخدمين الآخرين كأصدقاء أو موصى بهم حتى يمكنهم تبادل الرسائل معهم عبر المنصة.

وشرح موقع شركة تيك توك التحديث بالقول، إنه إذا اختار المستخدم خيار "الجميع" فهذا يعني أن أي شخص يستطيع إرسال رسالة مباشرة إليه.

وستظهر الرسائل الواردة من الأصدقاء المشتركين أو الأشخاص الذين يتابعهم ضمن صندوق الوارد الخاص به.

بينما الرسائل الواردة من الأشخاص الذين لا يتابعهم فتظهر في قسم "طلبات الرسائل"، بحيث يمكنه إما قبولها أو حذفها أو الإبلاغ عن هذه الرسائل.

وفي حال اختار المستخدم "أصدقاء مقترحون" فهذا يعني أن الأصدقاء الموصى بهم بما في ذلك أصدقاء فيسبوك، أو المسجلين على قوائم الاتصال الهاتفي يمكنهم إرسال رسالة مباشرة إليه.

أما خيار "لا أحد" فيعني أن المستخدم لن يتلقى أي رسائل مباشرة من أي أحد.

تيك توك أشار إلى أن المستخدم يستطيع الوصول إلى تاريخ الرسائل في صندوق الوارد، لكنه لا يستطيع استقبال رسائل مباشرة جديدة في هذه المحادثات.

المصدر / وكالات