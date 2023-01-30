بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

أعلنت هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/4) اضغط هنا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وتسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين