"التعليم" بغزة تُعلن عن أبرز إنجازاتها لعام 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أنها قدّمت 1600 أداة مساعدة لطلبة من ذوي الهِمم، وكُتُب مكبرة لـ 165 طالب وطالبة من ضعاف البصر، كما قامت بتوزيع 2500 نظارة طبية.

وذكرت في تقرير لها حول "أبرز إنجازاتها في مجال الإرشاد والصحة المدرسية للعام 2022"، أنه جرى افتتاح 15 غرفة مصادر تربية خاصة وذلك لعلاج الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلّم.

وبينت أنها قدّمت علاج نطق لـ280 طالب وطالبة في عيادات النطق الخاصة بالوزارة، وتوفير خدمات التعليم لـ20 طالب وطالبة من فئة متلازمة داون الذين تم دمجهم في المدارس وتعليمهم من خلال معلمي الظل.

وفي مجال دعم مدارس التربية الخاصة، كشفت عن تقديمها مبلغ مالي بقيمة 500 ألف شيكل لـ16 مدرسة تربية خاصة في قطاع غزة من أجل استمرار تطوير وتجويد عملها لخدمة الطلبة، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة منها معرض" بصمة إبداع" لعرض مشاريع طلبة مدرسة الرافعي للصم.

وفي إطار الخدمات الإرشادية والنفسية، نفذت الوزارة الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول الأساسي الجدد، وأنشطة دعم نفسي وترفيهي لباقي الطلبة، وتقديم خدمات دعم نفسي معمق لـ439 طالب/ة، كما تم توزيع 60 تابلت، و30 لابتوب لبرامج الدعم النفسي.

وبحسب التقرير فإن الوزارة أنجزت موائمة لـ 66.5% من المدارس بشكل كامل، و33.5 % بشكل جزئي وذلك لتناسب تحرك الطلبة ذوي الإعاقة، وتم أيضاً موائمة 100 كرسي وطاولة للطلبة ذوي الإعاقة.

أما في إطار الصحة المدرسية، أفاد التقرير بأن الوزارة نفذت مشروع المدرسة صديقة التغذية، وكما نفذت 70 إفطار صحي جماعي لتشجيع الطلبة على تناول الطعام الصحي، بالإضافة إلى متابعة مستمرة للمقاصف، وتنفيذ تدريب لـ35.000 طالب/ة في مجال التوعية من مخلفات الحروب، ونفذت برامج توعية مرورية لطلبة المدارس ورياض الأطفال.

وبخصوص المياه، فقد جرى الاستمرار في خدمات توفير المياه الصالحة للشرب للطلبة من خلال زيادة عدد آبار المياه حيث وصل عددها خلال العام إلى 150 بئر مياه، و138 محطة تحلية، و138 وحدة تعقيم كلور، و9 شاحنات نقل مياه، حيث يتم توزيع المياه على 442 مدرسة حكومية ومرافق تعليمية ومؤسسات حكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين