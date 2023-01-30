فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

"التعليم" بغزة تُعلن عن أبرز إنجازاتها لعام 2022

ضبطُ طن ونصف مواد غذائية "مخالفة" بخان يونس

"هيئة 302": الخطة الإستراتيجية التي أطلقتها أونروا تواجه تحديات مصيرية

انفجار بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية يخلف 56 قتيلًا

ضبط 5 آلاف حبة مخدرة داخل منزل في الخليل

استهداف أهالي منفذي العمليات.. فشل أمني وسياسي إسرائيلي

"إعلام الأسرى": وصايا الأسرى الاستشهاديين خرجت من داخل السجون

حصيلة.. شهر يناير الأكثر دموية في الضفة منذ عام 2015

"أيقونة الثورة" يعلن نيته نشر محاضر قضية قتل الطبيب الشخصي لعرفات

مكسرات هندية وملوخية مجففة

ضبطُ طن ونصف مواد غذائية "مخالفة" بخان يونس

30 يناير 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
...
ضبط طن ونصف مواد غذائية "مخالفة" بخان يونس

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خان يونس طنًا ونصف الطن من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات، لانتهاء صلاحيتها ورسوبها في الفحص المخبري.

وقالت المباحث إنّ ذلك جاء خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية على المحلات التجارية والأسواق في المحافظة. 

وفق مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر، فإنه تم تحرير محضر ضبط لطنٍّ من الملوخية المجففة، بالإضافة إلى قرابة نصف طنٍّ من المكسرات الهندية ومن ثَمَّ إتلافها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ونوّه إلى أنه تم إحالة ملف القضيتين إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#خان يونس #مباحث التموين #مواد غذائية مخالفة #ضبط مواد غذائية مخالفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة