ضبطُ طن ونصف مواد غذائية "مخالفة" بخان يونس

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خان يونس طنًا ونصف الطن من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات، لانتهاء صلاحيتها ورسوبها في الفحص المخبري.

وقالت المباحث إنّ ذلك جاء خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية على المحلات التجارية والأسواق في المحافظة.

وفق مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر، فإنه تم تحرير محضر ضبط لطنٍّ من الملوخية المجففة، بالإضافة إلى قرابة نصف طنٍّ من المكسرات الهندية ومن ثَمَّ إتلافها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ونوّه إلى أنه تم إحالة ملف القضيتين إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين